Киевская власть «настаралась» на 1,8% плана неналоговых поступлений

«За первое полугодие 2009 года столичный бюджет недополучил 3,85 миллиардов гривен», - заявил в интервью журналистам один из лидеров Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

По словам оппозиционного политика, неналоговых поступлений поступило только 58,3 миллионов гривен – 1,8% годового плана. «Это свидетельствует о крайне низкой эффективности работы и непрофессионализме столичной администрации. Как и раньше, рассчитываются за непрофессионализм власти простые киевляне», - подчеркнул Андриевский.

Катастрофически недовыполняется и расходная часть бюджета. По данным депутата, лишь на 19,7% выполнены расходы специального фонда, из которого финансируются капитальные вложения. «Неправильно определены приоритеты финансирования – на строительство информационно-аналитических центров, закупку паркоматов и другие малозначимые для города направления поступают значительные средства, в то время, когда для столичной инженерной инфраструктуры финансирование явно недостаточное», - отметил Андриевский.

«Вчерашний прорыв дамбы илового поля №1 Бортницкой станции аэрации – следствие такого управленческого невежества. 10,5 миллионов гривен задолжал город за работы по реконструкции дамб иловых полей, выполненные в прошлом году. А на этот год запланировано лишь 6,3 миллионов гривен из специального фонда городского бюджета, который за полгода получил меньше 20% запланированного», - отметил депутат.

«Динамика выполнения бюджета свидетельствует: такими темпами он будет выполнен на 60%. То есть каждый киевлянин недополучит из бюджета услуг почти на три тысячи гривен», - отметил Дмитрий Андриевский.