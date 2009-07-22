Яценюк не обсуждал с Байденом, кто будет Президентом, а кто - нет

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК и вице-президент США Джозеф БАЙДЕН обсудили вопросы глобального экономического кризиса и пути его преодоления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, после встречи А.ЯЦЕНЮК проинформировал, что речь шла “об экономической повестке дня – глобальном экономическом кризисе, о том, какие перспективы, пути выхода, реформы проводятся в США”.

Отвечая на вопрос журналистов, рассматривалась ли на встрече тема президентских выборов в Украине, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я думаю, что президентские выборы не могли быть темой этой встречи по одной простой причине – потому что это выборы Президента Украины, а выборы Президента Украины обсуждаются исключительно в Украине».

Журналисты поинтересовались у лидера “Фронта перемен”, повторил ли Дж.БАЙДЕН, как и на предыдущих встречах с кандидатами в Президенты Украины, фразу: “Возможно, я разговариваю с будущим Президентом”. А.ЯЦЕНЮК ответил: “С предшественниками был разговор с переводчиком – возможно, что-то не так перевели, а со мной диалог был на английском языке, поэтому мы не говорили о президентских гонках – кто будет Президентом, кто не будет, поскольку это определит народ Украины”. “В Соединенных Штатах определяют американцы, в России – россияне, а в Украине – украинцы определят, кто будет Президентом нашего государства”, - добавил он.