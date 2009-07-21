Ющенко сообщил Байдену, что доволен внутренними процессами за 4 года

Под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА в Секретариате Президента Украины начались украинско-американские переговоры.

Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента.

«Для нас большая честь встречать Вас в Украине во время Вашего визита», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В начале переговоров глава государства отметил стратегический характер двусторонних отношений, подтвержденный в Хартии Украина – США о стратегическом партнерстве от декабря 2008 года.

Глава Украинского государства заверил в необратимом продвижении Украины путем демократии и прогрессе демократических политических и экономических реформ.

«Я доволен теми внутренними процессами, которые произошли в последние 4 года. Мы получили фундаментальные права, у нас реализовано демократическое право выбора», – сказал он.

С украинской стороны в переговорах принимают участие глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА, заместитель секретаря СНБО Владимир ОГРЫЗКО, в.и.о. министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, в.и.о. министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Олег ШАМШУР, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, руководитель офиса Президента Украины Руслан ДЕМЧЕНКО.