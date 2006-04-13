В Польше будет сформировано коалиционное правительство

В Польше в ближайшие дни будет объявлено о перестановках в Совете Министров и формировании коалиционного правительства. Об этом сообщили в четверг на специально созванной пресс-конференции в Сейме лидер победившей на парламентских выборах осенью 2005 года партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский (Jaroslaw Kaczynski), председатель партии "Самооборона" Анджей Леппер (Andrzej Lepper) и премьер-министр Польши Казимеж Марчинкевич (Kazimierz Marcinkiewicz).

В Польше после парламентских выборов консервативной партии "Право и справедливость" удалось сформировать правительство меньшинства. Длительные парламентские дискуссии в Сейме завершаются подготовкой к реформе правительства.

"Работа над созданием коалиции идет хорошо и быстро", - сказал Качиньский.

Лидеры двух партий представили журналистам программную декларацию коалиции.

"Все идет наилучшим образом. Поляки могут быть уверены, что получат то, что ждали больше шести месяцев - правительство большинства, которое будет изменять Польшу к лучшему", - заявил лидер правящей партии.

Председатель "Самообороны" отметил, что не исключает вхождения в коалиционное правительство еще двух парламентских партий - Польской крестьянской партии и Лиги польских семей.

Ожидается, что Анджей Леппер получит в реформированном правительстве пост вице-премьера.

По данным польского радио, предполагается, что в правительстве Польши появится четыре новых министра - обороны, сельского хозяйства, экономики и спорта. Как минимум два портфеля министра получит "Самооборона", по одному Лига польских семей и Польская крестьянская партия при их согласии войти в правительство.

РИА "Новости"