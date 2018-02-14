На консульстве Польши в Киеве вывесили "доску польских преступлений против Украины" (фото, видео)

На консульстве Польши в Киеве 14 февраля появился антипольский плакат.

В среду, 14 февраля, активисты "Черного комитета" вывесили "доску польских преступлений против Украины" на здании консульства Польши в Киеве.

На ней изображены контуры Польши и Украины в национальных, бело-красных и сине-желтых цветах. Из Польши в Украину ведут стрелки с надписями: "оккупация, колонизация, пацификация, операция "Висла", репрессии и концлагеря", передает "Польское радио".

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Информацию об этом инциденте подтвердил посол Польши в Киеве Ян Пекло. "Перед консульством появилось несколько человек, они развернули этот плакат, сфотографировали и быстро скрылись", – сказал посол. По его словам, "комментарий – лишний, акция не была массовой". Как пояснил Ян Пекло, "это, скорее, попытки различных групп, которые пытаются снискать популярность".

В свою очередь, организация "Черный комитет" в своем сообщении объявила, что Польша использует факт, что Украина находится в состоянии войны.

"Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины. "Черный комитет" отмечает: каждый народ имеет право на своих героев и никто не имеет права навязывать украинцам свою правду. Мы будем реагировать на любые проявления империализма против Украины и защищать ее суверенитет, если на это не способны официальные структуры", – написал "Черный комитет".