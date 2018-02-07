Польская оппозиция заявила о намерении создать альтернативный законопроект о "бандеровской идеологии"

Правки будут касаться самых критичных моментов закона, которые портят отношения Польши с партнерами.

Экс-министр иностранных дел Польши, ныне лидер оппозиционной польской партии Гражданская платформа, Гжегош Схетына заявил, что оппозиция намерена подготовить правки в закон об Институте национальной памяти, что бы смягчить отношения с западными партнерами, обостренные на фоне подписания Дудой закона.

Читайте такжеНе следует переписывать историю: Франция раскритиковала Польшу из-за скандального закона

В среду лидер оппозиции встретился с Послом США Полом Джонсоном, сообщает Onet.pl. После встречи Схетына отметил, что "хороших новостей не было". Он рассказал, что подписание поправок к Закону о Институте национальной памяти в среду президентом Анджеем Дудой вызывает "изумление наших самых важных союзников", в том числе американских политиков.

"Я говорю об этом, потому что это важный вопрос. Отношения с Соединенными Штатами являются гарантией нашей безопасности - в этом году у будет столетие после того, как Америка приняла участие в восстановлении независимости Польши в 1918 году. Сегодня мы хотим, чтобы этот век великих польско-американских отношений мы праздновали вместе, но это не так", - сказал Схетына.

Он заявил, что платформа не собирается оставаться в стороне и смотреть на негативные последствия принятого правительством закона.

"Мы объявим о поправках к этому закону в отношении самых критических моментов, которые создают ужасную картину исторической политики Польши и всего того, что произошло в польском парламенте, и было санкционировано президентом Дудой", - сказал лидер Гражданской платформы.

Читайте такжеУ Вятровича заявили об опасности пребывания украинских историков в Польше из-за "антибандеровского закона"

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.

Соединенные Штаты, близкий союзник Польши по НАТО выразили разочарование таким решением.