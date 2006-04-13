Итоги выборов в Харьковской области

Депутатами Харьковского областного совета стали представители 7 политических партий и избирательных блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Харьковская областная территориальная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов в Харьковский областной совет V созыва.

Наибольшее количество депутатских мест – 83 - получила Партия регионов (за нее проголосовало 38,85% избирателей).

Выдвиженцы Блока Юлии Тимошенко получили в Харьковском облсовете 21 депутатский мандат (9,78% голосов избирателей); блока “Наша Украина” – 12 (5,45%); Коммунистической партии Украины – 10 (4,82%); блока Наталии Витренко “Народная оппозиция” – 10 (4,4%); партии “Вече” – 7 (3,46%), партии “Возрождение” – 7 мандатов (3,2%).

Депутатский корпус Харьковского областного совета V созыва будет насчитывать 150 депутатов.

Как сообщал УНИАН, в Харьковский городской совет также вошли 7 партий и блоков. Как и в областной совет, наибольшее количество мандатов – 54 - получила Партия регионов, за которую проголосовали 39,76% избирателей. БЮТ получил 14 мандатов (10,73%), блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” – 8 (5,97%), Блок Владимира Шумилкина “За Харьков” – 8 (5,72%), блок “Наша Украина” – 6 (4,37%), партия “Вече” – 5 (3,75%), КПУ – 5 (3,49%). В Харьковском городском совете V созыва будут работать 100 депутатов.