Парубий пригрозил обнародовать в "Голосе Украины" фамилии прогульщиков сегодняшнего заседания

Спикер Верховной Рады отметил, что когда Украина защищает свои границы, когда все украинцы на работе, и в рабочее время ненахождение на рабочем месте это преступление.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обещает опубликовать в газете "Голос Украины" фамилии всех депутатов, которые отсутствуют на сегодняшнем заседании.

Читайте такжеПарубий досрочно закрыл заседание Рады из-за полупустого сессионного залаКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента после перерыва, который, в соответствии с Регламентом, продолжался с 12.00 до 12.30.

Отметим, после перерыва в сессионном зале присутствуют не более 200 народных депутатов, тогда как для результативного голосования необходимо 226 голосов.

Парубий призвал депутатов вернуться в сессионный зал, иначе он опубликует соответствующий список прогульщиков в "Голосе Украины". При этом отметил, что проведет "рейтинговое голосование" и покажет отсутствующих в сессионном зале.

Также Парубий отметил, что "когда Украина защищает свои границы, когда все украинцы на работе - в рабочее время ненахождение на рабочем месте, по моему мнению, это преступление и безответственность".