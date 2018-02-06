Рада сняла трехлетнее ограничение на деятельность ВГА в законе о реинтеграции Донбасса

Парубий попросил Аппарат Верховной Рады максимально быстро подготовить закон к подписанию еще на сегодняшнем заседании.

Верховная Рада внесла уточнения в закон о реинтеграции Донбасса, сняв трехлетнее ограничение на деятельность военно-гражданских администраций (ВГА).

Читайте такжеМинские соглашения сохраняют свою важность после принятия в Украине закона о реинтеграции Донбасса - Волкер Как передает корреспондент УНИАН, парламент принял изменения в закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

За такое решение проголосовали 228 народных депутатов из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

После голосования председатель Верховной Рады Андрей Парубий попросил Аппарат парламента максимально быстро подготовить закон к подписанию еще на сегодняшнем заседании.

Таким образом Верховная Рада приняла предложения по устранению несогласованностей в принятом законе. В частности, в законе "О военно-гражданских администрациях" исключено положение, согласно которому действие этого закона распространяется на период проведения антитеррористической операции и на 6 месяцев после дня завершения, но не более чем на три года со дня вступления в силу данного закона. Закон о военно-гражданских администрациях был принят 3 февраля 2015 года.

Среди прочего, в законе о реинтеграции Донбасса уточняется, что разведывательные органы Украины также могут привлекаться Генеральным штабом Вооруженных сил Украины для обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Вместо этого Служба внешней разведки Украины изымается из этого перечня.

В Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в частности, определение "инвалид" заменяется на "лицо с инвалидностью".

Кроме того, устанавливается, что к лицам с инвалидностью вследствие войны относятся также лица с инвалидностью из числа лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО, осуществление мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания (ранее о заболевании речь не шла - УНИАН), полученных при проведении АТО, находясь непосредственно в районах АТО и в период ее проведения, во время мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

Также в законе "О борьбе с терроризмом" определяется, что АТО может осуществляться одновременно (раньше - параллельно) с отпором вооруженной агрессии в порядке ст. 51 Устава ООН и/или в условиях введения военного или чрезвычайного положения в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный эффективный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными.

Документом возлагается на Российскую Федерацию ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

Как заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию». Он добавил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии РФ.