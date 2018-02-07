"Не знаю, как мог влиять на вывод войск из Крыма": Полторак прокомментировал показания Тенюха

По словам Полторака, на момент вывода войск с полуострова он исполнял обязанности командующего Нацгвардии, и с оккупированного полуострова вышли 60% нацгвардейцев.

На время вывода войск из Крыма в 2014 году нынешний министр обороны Степан Полторак исполнял обязанности командующего Национальной гвардии и не знает, как мог влиять на порядок вывода войск из Крыма.

Читайте такжеОкончательное решение сдать Крым и вывести украинские войска приняли Пашинский и Полторак - свидетель по делу ЯнуковичаОб этом он заявил в эфире канала "112 Украина", комментируя слова экс-министра обороны Игоря Тенюха в протоколе допроса об окончательном решении Полторака о выводе войск с полуострова.

"На время принятия решения по выводу воинских формирований Вооруженных сил из Крыма я даже не был командующим Национальной гвардии. Меня назначили на должность 15 апреля 2014 года. Это - первая позиция. Членом Совета национальной безопасности и обороны я стал 27 октября 2014 года, когда уже стал министром обороны. До этого я даже не был членом Совета национальной безопасности и обороны. Я не знаю, как мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Это первая позиция. И я решения никакого по этому поводу не принимал", - заявил он .

По его словам, он высказывался о необходимости выхода подразделений Нацгвардии с поднятыми флагами уже после принятия решения о выводе войск с полуострова.

"Вторая позиция. После того, как было принято решение ... по-моему, 23 марта ... по выводу Вооруженных сил и, в том числе, Национальной гвардии из Крыма, вот тут мое глубокое убеждение было и остается - если такое решение было принято, наши войска должны были выводиться из Крыма с высоко поднятой головой на своей технике, со своим вооружением, с боевыми знаменами, с документами, которые были в архивах. Это, кстати, и я сделал", - сказал Полторак.

Министр обороны уточнил, что из Крыма вышли 60% нацгвардейцев.

"Ни одна часть Национальной гвардии не сдала ни одной своей территории, более 60% военнослужащих Национальной гвардии на своей технике, со своим оружием, на боевых знаменах только после того, как было принято решение руководством страны о выводе из Крыма всех силовых подразделений, Национальная гвардия выполнила этот приказ. И я, как исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии. Поэтому это чистая ложь господина Тенюха, если он об этом сказал", - заявил он.

В то же время Полторак отметил, что ему не известно, является ли этот протокол допроса Игоря Тенюха достоверным.

"Я, честно говоря, не знаю, насколько этот протокол, о котором вы говорите, соответствует действительности. Если он соответствует действительности и такие показания дал господин Тенюх, по моему мнению, это свидетельствует о том, что господин Тенюх настолько был напуган, что он не понимал, где он находится, кто и на каких должностях находится, не понимал, какие задачи выполняет. Потому что комментарий вообще неадекватный", - сказал Полторак.

Вчера адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк на своей странице в Facebook, ссылаясь на копию выписки из протокола допроса бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха, заявил, что решение об окончательном выводе украинских войск из Крыма принял экс-глава АП Сергей Пашинский и бывший руководитель Нацгвардии, а ныне министр обороны Степан Полторак.

Сердюк пишет, что это решение было принято на заседании СНБО 23 марта 2014 года.

Как следует из выписки из протокола допроса тогдашнего и.о. министра обороны Украины Игоря Тенюха, он после захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23 марта 2014 года доложил обстановку по Крыму и о результатах развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и якобы выступил с предложением идти на прорыв в Крым. В ответ, как говорится в опубликованном Сердюком отрывке, Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после Тенюха тогда выступил Степан Полторак, который, по словам бывшего и.о. министра обороны, сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма".