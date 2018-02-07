Допрос Наливайченко в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича

7 февраля в 12.00 Оболонский районный суд Киева (ул. Маршала Тимошенко, 2Е) продолжит рассмотрение дела о государственной измене экс-президента. Виктора Януковича. На заседание в среду в качестве свидетеля суд пригласил лидера движения «Справедливость», экс-руководителя СБУ Валентина Наливайченко. По завершению заседания он даст комментарии прессе.

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