Допрос Наливайченко в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича
12:00, 07 февраля 2018Разное
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7 февраля в 12.00 Оболонский районный суд Киева (ул. Маршала Тимошенко, 2Е) продолжит рассмотрение дела о государственной измене экс-президента. Виктора Януковича.
На заседание в среду в качестве свидетеля суд пригласил лидера движения «Справедливость», экс-руководителя СБУ Валентина Наливайченко.
По завершению заседания он даст комментарии прессе.
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