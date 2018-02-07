Помощник экс-представителя Украины в Совбезе ООН на суде рассказал, как Россия захватывала Крым

Свидетель в ходе допроса рассказал об обстоятельствах захвата Крыма российскими войсками, а также о событиях во время заседаний Совбеза ООН в конце февраля 2014 года.

Суд по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича допросил помощника бывшего постоянного представителя Украины в Совбезе ООН Юрия Сергеева Андрея Цимбалюка, который сейчас является советником постоянного представительства Украины при ООН.

Читайте такжеДело "банды Януковича": в ГПУ рассказали о задержанных 2-х фигурантахКак передает корреспондент УНИАН, на суде Цимбалюк рассказал, что аннексию Крыма Россия осуществила с помощью своих военных подразделений без опознавательных знаков.

Он добавил, что действия российских военных в конце февраля 2014 года нарушили нормы международного права, а также договор о дружбе между Украиной и Россией, Будапештский меморандум, а также устав ООН.

Он расценивает аннексию Крыма как агрессию против Украины со стороны России.

Кроме того, Цимбалюк рассказал о том, что 28 февраля на заседании Совбеза ООН Украина информировала международное сообщество о начале захвата Крыма.

Он также сообщил, что на заседании Совбеза 3 марта 2014 года, которое было созванопо инициативе России, тогдашний представитель России в Совбезе Виталий Чуркин продемонстрировал обращение Януковича к Путину, в котором призвал ввести российские войска в Украину.

Цимбалюк выразил убеждение, что этим письмом Россия пыталась легитимизировать вторжение своих войск в Украину.

Следует отметить, что адвокаты Януковича в своих вопросах настаивали на том, что украинские дипломаты в Совбезе обманули международное сообщество потому, что не донесли до него позицию Януковича, который в конце февраля 2014 года несколько раз заявлял, что он является легитимным президентом и в Киеве состоялся государственный переворот, на что Цимбалюк отвечал, что в своей деятельности после побега Януковича из Киева он руководствовался постановлением ВР от 22 февраля 2014 года, которым Янукович признан самоустранившимся от исполнения обязанностей президента Украины.

После окончания допроса Цимбалюка суд объявил перерыв на 30 минут, после чего запланирован допрос следующего свидетеля - Валентина Наливайченко, который после побега Януковича был назначен исполняющим обязанности председателя СБУ.

Также сегодня планируется допросить Игоря Тенюха, который после побега экс-президента и до избрания президентом Петра Порошенко исполнял обязанности министра обороны.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.