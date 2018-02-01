Прокуратура будет просить суд взыскать залог Гужвы в бюджет и избрать более суровую меру пресечения

В ГПУ отметили, что согласно положениям уголовного процессуального законодательства, по состоянию на сегодня в отношении подозреваемого продолжает действовать избранная судом мера пресечения в виде внесенного им залога.

Прокуратура готовит ходатайство в суд о взыскании залога директора ООО «Вести Масс-Медиа» Игоря Гужвы в доход государства и изменении ему меры пресечения на более строгую, поскольку считает, что он сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Он напомнил, что прокуратурой г. Киева 31 марта 2017 начато уголовное производство о совершении в отношении гражданина уголовного правонарушения, связанного с вымогательством у него неустановленным лицом денежных средств за неразглашение сведений о его личной жизни и политической деятельности.

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«Органом досудебного расследования 23.06.2017 сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 189 (вымогательство) УК Украины директору ООО «Вести Масс-Медиа», - заявил он.

По словам Лысенко, постановлением Шевченковского районного суда г. Киева от 24.06.2017 в отношении Гужвы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением альтернативной размера залога в размере 544 тыс грн, а также, в случае внесения залога, возложены дополнительные обязанности: прибывать по каждому требованиию к органу досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда, а в случае невозможности явиться по уважительным причинам – заблаговременно сообщать об этом должностное лицо или орган, осуществивший вызов; не удаляться из населенного пункта по месту регистрации, жительства или пребывания без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Он отметил, что 27 июня 2017 подозреваемый был освобожден из-под стражи в связи с внесением им залога.

Вместе с тем, в уголовном производстве продлевался срок предварительного расследования до 3-х месяцев, то есть до 22.09.2017. Также был продлен и срок действия обязанностей, ранее возложенных на подозреваемого, то есть в пределах срока досудебного расследования до 22.09.2017.

«Подозреваемому и защитникам 20.09.2017 фактически сообщено об окончании досудебного расследования и открытии стороне защиты материалов досудебного расследования, то есть за 4 суток до истечения 3-х месячного срока следствия», - заявил представитель ГПУ.

По его словам, в связи с неявкой подозреваемого и его защитников для ознакомления с материалами, постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда 27 ноября 2017 удовлетворено ходатайство стороны обвинения и определен срок подозреваемому и его защитникам для ознакомления с материалами досудебного расследования до 27 декабря 2017 года.

«По истечении указанного срока 29.12.2017 в уголовном производстве составлен и согласован обвинительный акт. Подозреваемый 29.12.2017 вызван для вручения обвинительного акта по 10.01.2018. Однако он не являлся на вызовы, мотивируя это плохим состоянием здоровья», - отметил Лысенко.

В дальнейшем, 12 января 2018 года прокурором в производстве осуществлен выезд в Шевченковский районный суд г. Киева для вручения обвинительного акта до начала судебного заседания в другом уголовном производстве в отношении директора ООО «Вести Масс-Медиа» по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Однако он вновь не явился в суд по причинам нахождения на больничном.

В тот же день, то есть 12.01.2018 прокурором были осуществлены повторные вызовы его защитников на 16.01.2018 и на 22.01.2018.

Одновременно в ГПУ отметили, что согласно положениям уголовного процессуального законодательства по состоянию на сегодняшний день в отношении подозреваемого продолжает действовать избранная судом мера пресечения в виде внесенного им залога.

Кроме того, Шевченковским районным судом г. Киева осуществляется судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению директора ООО «Вести Масс-Медиа» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве ему также была избрана мера пресечения – залог в размере 1 млн грн, которая внесена на счет суда.

В ходе судебного разбирательства прокурором подано ходатайство в суд в части возложения на обвиняемого дополнительных обязанностей, в том числе сдать на хранение три паспорта для выезда за границу. Однако, решением Шевченковского районного суда г. Киева в ходатайстве прокурора об ограничении в пользовании обвиняемым загранпаспортами отказано.

В дальнейшем прокурором 08 декабря 2017 во время обвинительной речи, то есть на завершающей стадии судебного разбирательства, подано ходатайство об оставлении ранее избранной ему меры пресечения (обязанностей не отбывать за пределы Киева) в силе, однако обвиняемый, злоупотребляя имеющимися процессуальными правами путем предоставления в судебные заседания медицинских справок о состоянии здоровья и невозможности явки в суд на этом основании, ограничил право суда на рассмотрение ходатайств прокурора об избрании в отношении обвиняемого дополнительных мер пресечения.

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«Учитывая изложенное, и учитывая, что директор ООО «Вести Масс-Медиа» сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него, прокурором готовится ходатайство в суд об обращении залога в доход государства и изменения меры пресечения на более строгую», - резюмировали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, главного редактора интернет-издания "Страна.uа" Гужву задержали 22 июня 2017 года после обысков в редакции. В отношении него открыли уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с подельником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долларов. После получения половины суммы - 10 тыс. долларов - Гужву задержали.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения во взяточничестве «сфабрикованными».

24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544. грн.

26 июня по Гужву внесли залог, 27 июня его выпустили из СИЗО.

31 января 2017 года стало известно, что Гужва уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища.

«Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва уехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедуры. Отметим, что Игорь Гужва уехал в Австрию после того, как у него истек срок меры пресечения, определенного судом, и он получил законное право покинуть Украину», - говорится в обращении редакции интернет-газеты к президенту Украины Петру Порошенко, обнародованном сегодня вечером на сайте издания.