Газовые отношения с душком: Газпром готов даже репутацией пожертвовать?

На 29 июня в Брюсселе намечено техническое совещание, где будет обсуждаться ситуация с газовыми хранилищами в Украине… Чем объясняется скандальное заявление чиновника Газпрома… «Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку, в газ добавляют одоранты, имеющие сильный неприятный запах». (Wikipedia).

Газовые атаки на Украину становятся все «ароматнее»… После вчерашней «оговорки» Александра Медведева можно было бы говорить о полной профнепригодности означенного господина как замглавы правления Газпрома, если бы не одно "но"…

Вчерашняя пресс-конференция, на которой замглавы правления ОАО «Газпром» Александр Медведев, в числе прочего, комментировал вопросы транзита российского газа в Европу по территории Украины, без преувеличений поставила прессу на уши. Да и не только прессу, коль уж на то пошло. В ответ на вопрос, почему Россия не использует ПХГ Украины для хранения своего газа, Медведев заявил буквально следующее: «Если обратиться к истории, к сожалению, мы столкнулись с тем, что довольно существенный объем газа – около 8 млрд. кубометров, бесследно исчез из ПХГ Украины. Мы целую зиму безуспешно пытались хоть один кубометр газа поднять по нашим заявкам».

И уже после пресс-конференции в пресс-службе Газпрома объяснили, что господин Медведев, оказывается, имел в виду зиму 2004–2005 годов! Разумеется, на фоне такой «ошибки» уровня ученика начальной школы (который еще не понимает необходимости точной датировки событий), в Газпроме уж не стали уточнять, что в 2005-м Александр Медведев лично входил в состав делегации, которая благополучно выяснила судьбу «пропавшего» газа… Точно также российский газовый монополист не счел нужным упомянуть, что последние четыре года, и по сегодняшний день включительно, Нафтогаз в принципе не может получить никаких претензий относительно отбора ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ГАЗПРОМУ газа из ПХГ Украины. По одной простой причине – ЕГО ТАМ НЕТ И НЕ БЫЛО.

Это пришлось объяснять пресс-службе Нафтогаза, добавляя в придачу, что «действующими контрактами между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» не предусмотрена прямая зависимость между закачиванием газа в ПХГ НАК «Нафтогаз Украины» и транзитом российского газа». Тема закачивания российского газа в украинские ПХГ, как утверждают в Нафтогазе, и правда поднималась. Но украинской стороной и вот в каком контексте: «Для обеспечения транзита российского газа в «пиковые» периоды НАК «Нафтогаз Украины» обращался к ОАО «Газпром» с предложением о закачивании дополнительных объемов газа в украинские ПХГ, поскольку между компаниями существует действующий контракт, который предусматривает такую возможность для ОАО «Газпром». От российских партнеров НАК «Нафтогаз Украины» не получила положительного ответа на свое предложение».

Выходит, что господин Медведев в своем скандальном комментарии не просто «забыл» упомянуть, что одолевшие его внеплановые воспоминания относятся к периоду, отчетность за который уже давно закрыта и сдана в архив… Нет, замглавы правления Газпрома пошел еще дальше, практически расписавшись в собственной профнепригодности. Да еще и поставив под удар репутацию компании.

Ну как, скажите на милость, можно иметь дело с экономическим партнером, если второе лицо в руководстве этой компании не в состоянии удержать в памяти факт собственного участия (13 июня 2005 года еще в статусе генерального директора ОАО «Газэкспорт») в переговорах с Нафтогазом, во время которых как раз и «нашли» в ПХГ Украины те самые пребывавшие на хранении 7,9 млрд. кубометров российского природного газа. И об этом был подписан соответствующий протокол.

«В процессе переговоров нам удалось найти этот газ… Нам были показаны внутренние акты сверки «Нафтогаза Украины», «Укртрансгаза» и Центрального диспетчерского штаба», – заявил (в июне 2005-го) по итогам переговоров тогдашний зампред правления Газпрома Александр Рязанов.

Интересный нюанс: слухи о, якобы, пропавшем газе появились в СМИ после переговоров председателей правления Нафтогаза Алексея Ивченко и Газпрома Алексея Миллера 6 июня 2005 года, на которых (по неофициальной информации) Россия пыталась поговорить о повышении цены на газ для Украины. Однако в качестве ответа услышала, что Украина получает российский газ как оплату за транзит топлива в Европу. И что Нафтогаз «не видит целесообразности» в расторжении существующего соглашения. Дальше события развивались стремительно.

10-го числа Ивченко предложил Газпрому выкупить 7,6 миллиарда кубов газа из «потерянных» 7,8. А уже 13 июня 2005-го (по итогам сверки документов) российский газовый монополист благополучно воссоединяется с «потерянным» и вновь обретенным газом. После этого Газпром некоторое время колеблется, решая, стоит ли засчитывать те самые злосчастные 7,8 млрд. кубов в счет товарной части оплаты услуг по транзиту российского газа через территорию Украины…

А 19 июня 2005-го года оказалось, что спорные миллиарды кубов самому Газпрому не так уж и нужны. Нафтогаз сообщил, что с Газпромом подписано соглашение следующего содержания: 2,55 млрд. кубометров газа из 7,8 млрд. кубометров, хранившихся в ПХГ Украины и принадлежавших Газпрому, засчитываются украинской стороне в качестве частичной оплаты услуг по транзиту газа. Остальные 5,25 млрд. кубометров газа Газпром продал… (догадайтесь с трех раз!) «РосУкрЭнерго», которая должна была выбрать этот газ в 2005–2007 годах.

Разумеется, автор далек от того, чтобы подозревать российского газового монополиста в грязных интригах. Наверное, это простое совпадение – что толчком к скандалу с «пропавшим» газом (вероятно) стал разговор о возможности повышения цены на российский газ для Украины. А в итоге львиная доля «спорных» объемов была передана от Газпрома, на тот момент не имевшего права реализации газа потребителям в Украине, его «дочке» – «РосУкрЭнерго», а у нее-то право торговать газом в Украине было.

А теперь посмотрим, как развивались события в нынешнем скандале.

23 марта в Брюсселе Тимошенко подписала с Еврокомиссией, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Всемирным банком Совместную декларацию по модернизации газотранспортной системы Украины, которая среди прочего предусматривает отделение Укртрансгаза от Нафтогаза.

Россия тогда обиделась, что ее на такой важный сабантуй не позвали и, выслушав от Ющенко и от Тимошенко несколько предложений поучаствовать в модернизации ГТС, видимо, решила, что трубу интереснее (попробовать) забрать за долги, чем вбухивать в нее деньги с негарантированным результатом. Периодически в комментариях российских чиновников всплывает идея газотранспортного консорциума, очевидно, призванная убедить Европу лояльно относиться к попыткам «раскуркулить» Украину.

Вот последний раз о газотранспортном консорциуме вспомнил министр энергетики РФ Сергей Шматко 18 июня. По его мнению, через полгода эта тема созреет достаточно для того, чтобы к ней можно было вернуться в связи с... необходимостью предоставления гарантий надежного транзита российского газа через территорию Украины.

За день до этого, 17 июня, российский премьер Владимир Путин заявил, что Газпром уже выплатил авансом стоимость транзита газа по территории Украины «до начала следующего, 2010 года включительно». По данным зампреда правительства РФ Игоря Сечина – по февраль 2010-го.

А еще днем ранее – 16 июня – украинский премьер Юлия Тимошенко попросила у Европы очередной кредит. Причем, особо упирала на то, что деньги нужны на закупки у России газа, за счет которого будет обеспечена бесперебойная работа ГТС.

18 июня в Брюсселе также прошло заседание газовой координационной группы ЕС с участием представителей Газпрома и Нафтогаза, в ходе которого обсуждались две идеи. Предоставление кредита украинской компании для достаточного накопления газа в ПХГ (ЕС денег не даст, 19-го сказал президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, но постарается поговорить с банками). Или же приобретение газа и хранение его в ПХГ Украины европейскими компаниями (особого энтузиазма и тут замечено не было, а все тот же Баррозу заявил, мол, риск очередного газового кризиса появится через недели, а не через месяцы).

23 июня вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков намекнул Киеву, как избежать очередного «газового» кризиса. Мол, расплатиться за газ можно и активами... если денег уже нет, и взять негде.

А на 29 июня в Брюсселе намечено созванное исполнительной властью ЕС техническое совещание, где будет обсуждаться ситуация с газовыми хранилищами в Украине. А также некие «дальнейшие шаги» по обеспечению непрерывности поставок российского газа в Европу через украинскую территорию, которые (в смысле шаги, а не поставки) готовит Евросоюз. На совещание пригласили представителей властей России и Украины, Газпрома и Нафтогаза, а также Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Это не считая экспертов от европейских газовых компаний.

Что ж, остается лишь радоваться тому, что синусоидальной мозговой активности отдельных представителей руководства Газпрома можно найти и рациональные объяснения. Но есть и, несомненно, печальные моменты. Например, действия, отдельных представителей украинской исполнительной власти (к примеру, весьма непрозрачные намеки на то, что Украине без очередного кредита придется снять с себя последние штаны, чтобы расплатиться с Газпромом за еще один месяц) слишком уж начинают походить на попытки подыграть Москве…

Елена Перегуда