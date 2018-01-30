Москва и Вашингтон примут решение о миротворцах на Донбассе после выборов в РФ - Stratfor

Аналитики утверждают, что после президентских выборов у России будет больше маневров для ведения переговоров с США о введении миротворцев ООН на Донбасс.

После переговоров 26 января в Дубае между помощником президента России Владиславом Сурковым и специальным представителем США по Украине Куртом Волкером Сурков сказал, что Россия будет внимательно изучать предложения США в отношении миротворческих сил США в Украине. В частности, Сурков положительно отнесся к плану США по развертыванию миротворцев США поэтапно.

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Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. Отмечается, что Сурков осторожно подошел к этой теме, заявив только, что после тщательного изучения Россия предложит быстрый ответ и что будет организована последующая встреча.

Маловероятно, что Россия выполнит этот план до окончания президентских выборов в марте, утверждают аналитики Stratfor. Компромисс по Украине будет представлять собой уступку Соединенным Штатам - а этого Кремль хочет избежать в предвыборный период. После выборов у России будет больше маневров для ведения переговоров.

Поэтапный подход, если он будет применен, значительно изменит позиции Соединенных Штатов и России. С тех пор, как президент России Владимир Путин впервые высказался в поддержку миротворческой миссии на Донбассе в сентябре прошлого года, Кремль был непреклонен, что такая миссия должна быть ограничена охраной независимых наблюдателей на линии соприкосновения между силами Украины и оккупантов.

Соединенные Штаты и их союзники настаивали на том, чтобы миротворческая миссия была развернута по всему Донбасу, в том числе на границе между оккупированными территориями и Россией, где россияне регулярно предоставляют оружие и войска для поддержания боевиков. Поэтапный подход, как планируется, обеспечит компромисс между этими двумя планами.

Как сообщал УНИАН, Волкер передал Суркову "очень сильные слова разочарования" из-за бездеятельности РФ по Донбассу.