Волкер передал Суркову "очень сильные слова разочарования" из-за бездеятельности РФ по Донбассу

Спецпредставитель Госдепа отметил, что США надеются увидеть прогресс в отношении Украины.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер передал помощнику президента РФ Владиславу Суркову «сильные слова разочарования» Вашингтона, в связи с тем, что Россия ничего не сделала, чтобы положить конец конфликту в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, о содержании своего разговора с Сурковым, который состоялся в Дубае 26 января, Волкер сообщил журналистам во время телефонного брифинга.

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«Я передал российской стороне очень сильные слова разочарования в Вашингтоне по поводу того, что Россия ничего не сделала, чтобы положить конец этому конфликту, чтобы вывести свои силы, с тех пор как мы начали этот процесс в начале июля. И это является источником разочарования в Вашингтоне», - отметил посол.

При этом он сказал, что в отношениях между США и РФ «есть много вопросов, которые вызывают беспокойство». «Украина - только один из них. Мы надеемся увидеть прогресс в отношении Украины», - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, очередная встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде.

27 января Сурков по итогам встречи с Волкером назвал предложения США по размещению миротворческой миссии ООН на временно оккупированных территориях Донбасса такими, которые могут быть реализованы. «Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы в этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения», - отметил Сурков.

По его словам, в «дубайском пакете», в отличие от «белградского», представлен «достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии в привязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений». Как сказал Сурков, Россия изучит новые предложения.

28 января Волкер заявил, что проект резолюции России, которым предлагается введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии соприкосновения, является неприемлемым для США и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а лишь углубит конфликт. Также он сообщил, что США начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.