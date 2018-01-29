Волкер рассказал об "очень подробной дискуссии" с Сурковым о миротворцах на Донбассе

Волкер заявил, что не обсуждал с Сурковым вопросы численности миротворческой миссии на Донбассе.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер сообщил, что во время встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым вопрос численности миротворческой миссии, которая может быть расположена на Донбассе, не обсуждался.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Волкер заявил журналистам во время телефонного брифинга для журналистов, организованного в Нью-Йорке (США).

«Что касается количественного состава (миротворческой миссии) - мы не говорили об этом. Мы пытаемся определить, каким будет правильный мандат, и мы еще должны услышать от россиян (их мнение)», - сказал Волкер.

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Посол уточнил, что американская сторона не «представляла конкретный план, у нас не было листа бумаги с прописанными вещами». «У нас было обсуждение, как это может работать на практике. Мы должны иметь миротворцев на всей территории, чтобы было возможным провести выборы. Выборы будут тогда, когда миротворческая миссия будет обеспечивать безопасность... чтобы это произошло, с точки зрения логистики, надо подумать, как это сделать. С другой стороны, украинская сторона должна выполнить шаги, которые требуются в рамках Минских договоренностей», - сказал он.

Волкер констатировал, что между Украиной и Россией существуют фундаментальные разногласия по выполнению Минских договоренностей. «Россия хочет видеть от Украины политические шаги уже сейчас. Украинцы говорят, что они не могут это сделать, потому что нет безопасности, физически мы не можем провести выборы в такой среде, мы не можем сделать дальнейшие шаги по специальному статусу без того, чтобы была назначена местная власть и так далее. Это был замкнутый круг. И идея миротворческой миссии заключается в том, чтобы создать безопасную зону, где будут сделаны все политические шаги», - детализировал посол.

Он сказал, что имел с Сурковым «очень подробную дискуссию о том, как мы с сегодняшнего состояния дойдем до миротворческих сил, которые будут иметь контроль над территорией и создадут условия для выполнения Минских договоренностей и проведения выборов». «У нас была достаточно открытая дискуссия о том, как это может выглядеть, было больше открытости с российской стороны», - подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что сейчас ожидает реакцию со стороны России. «Россия вернется к нам с предложениями, как это сделать. Мы с нетерпением хотим посмотреть, как они это видят, и тогда мы увидим, что они реально имеют в виду», - добавил он.

Посол также отметил, что для того, что реализовать миротворческую миссию, необходимо время.

Как сообщал УНИАН, очередная встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде.

27 января Сурков по итогам встречи с Волкером назвал предложения США по размещению миротворческой миссии ООН на временно оккупированных территориях Донбасса такими, которые могут быть реализованы. «Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы в этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения», - отметил Сурков.

По его словам, в «дубайском пакете», в отличие от «белградского», представлен «достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии в привязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений». Как сказал Сурков, Россия изучит новые предложения.

28 января Волкер заявил, что проект резолюции России, которым предлагается введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии соприкосновения, является неприемлемым для США и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а лишь углубит конфликт. Также он сообщил, что США начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.