Волкер не верит, что РФ намерена оккупировать всю территорию Украины

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что не верит в то, что Российская Федерация намерена оккупировать всю территорию Украины после оккупации Крыма и части Донбасса.

Об этом американский дипломат сказал в интервью Deutsche Welle в Брюсселе, которое опубликовано сегодня.

В частности, его спросили, почему конфликт на востоке Украины никто не хочет признавать войной, чего также нет в принятом Верховной Радой законе об реинтеграции Донбасса.

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"Вы знаете, все упирается в семантику, в то, как люди трактуют определенные понятия. Я не верю в то, что у России есть намерения оккупировать всю территорию Украины военным путем. Я не думаю, что ее цель состоит в этом", - заявил Волкер.

"Тем не менее, Россия вовлечена напрямую. Сначала она оккупировала Крым и объявила об его аннексии, а затем вошла туда и ввела свои уполномоченные силы, а также оккупировала часть Восточной Украины. Вот что она на самом деле делает. Но я думаю, что она преследует, скорее, политические цели: дестабилизировать страну, влиять на политику Киева и попытаться вбить клин между Украиной и Западом. Я не думаю, что это работает, но я думаю, что причина напряженности отчасти была и в этом", - считает Волкер.

При этом он подчеркнул, что события, которые происходят на востоке Украине, не являются гражданской войной.

"Безусловно, это не гражданская война. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, сколько русскоязычных живет на всей территории Украины. В Одессе, Киеве, других регионах востока страны. Между жителями нет конфликта, там нет дискриминации. Люди в этих местах живут нормальной безопасной жизнью, они работают. Так что конфликт затронул только одну часть востока Украины. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, со вторжения России в Украину", - констатировал Волкер.

Он сказал, что на востоке Украины при содействии РФ были созданы различные организации, которые были наделены полномочиями, и вооруженные отряды боевиков, которых Россия обучает, полностью поддерживает и обеспечивает оружием. Спецпредставитель США отметил, что это продолжается и по сей день.

"Я думаю, при помощи этих мер Россия надеялась привести к власти более дружественных ей политиков в Киеве, чтобы удержать страну в сфере своего влияния. Но в итоге это вызвало противоположный эффект. Негодование, спровоцированное этим вторжением, сплотило Украину более, чем когда либо, способствовало формированию национального самосознания и сделало страну более прозападной. Я считаю, что все завершилось трагедией, поскольку множество людей пострадало в результате этого конфликта. Более десяти тысяч человек погибли и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако Россия своих целей в Украине не добилась. За этим очень грустно наблюдать", - сказал Волкер.