Россия применяла против Украины 100 лет назад такие же методы гибридной войны, как и сейчас – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что большевистская Россия применяла против Украинской Народной Республики 100 лет назад такие же методы «гибридной войны», которые современная Россия совершает против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время открытия выставки «Українське коло», посвященной Дню соборности Украины и 100-летию провозглашения независимости УНР сегодня в Музее истории Киева.

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«Нам необходимо проанализировать и учесть поучительный исторический опыт Украинской революции прошлого века. Для чего это нужно? Для того, чтобы защитить и отстоять свою территориальную целостность и независимость, потому что для того, чтобы отстоять независимость тогда, в то время, украинцам не хватило единства», - отметил Порошенко.

Президент убежден, что потеря Украиной самостоятельности и большевистская оккупация привели к многомиллионным потерям - от Голодомора, потерь от большого террора против Украины.

«Я хотел бы всем напомнить, что Россия применяла тогда против Украинского государства такие же методы гибридной войны, как и сейчас. Посмотрите - непризнание присутствия своих войск на территории УНР, официальное заявление тогдашней России о создании марионеточных пророссийских республик, которые признавала только Россия, финансовая, вооруженная поддержка так называемых повстанческих групп, как с современной ленты новостей», - считает глава государства.

Однако, по его словам, сегодня Украина намного более объединенная, чем это было 100 лет назад.

«Сегодня мы значительно сильнее, гораздо более объединены, гораздо опытнее. Все украинцы, вся наша нация закалена столетием борьбы, мы опираемся на весомую международную поддержку, которой тогда у Украины не было, мы опираемся на боеспособные Вооруженные силы, мы опираемся на веру людей в себя и свое национальное европейское государство», - добавил Порошенко.