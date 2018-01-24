СМИ рассказали, как Порошенко готовится выиграть президентские выборы 2019 года

Петр Порошенко планирует выиграть президентские выборы 2019 года. Первые избирательные совещания на Банковой происходили еще летом 2016 года. Они носили формальный характер: на них обсуждались свежая социология, озвучивали фамилии других возможных кандидатов.

Как пишет ТСН.uа, теперь перед Порошенко стоят вполне конкретные задачи. Его команда планирует сформировать избирательный штаб и работать на победу.

"Он живет по правилу бизнеса: бери все, но ничего не отдавай", - кратко характеризует амбициозность Порошенко один из его соратников, которого цитирует ТСН.uа.

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На пути к победе Порошенко стоит Юлия Тимошенко. По результатам декабрьского соцопроса фонда "Демократические инициативы" и социологической службы Центра Разумкова, 12,1% избирателей готовы голосовать за Тимошенко, в то время как за Порошенко - 10,2%. Из-за этого политтехнологи Банковой обдумывают варианты, как снизить рейтинги конкурентов Порошенко и подбирают удобных претендентов для второго тура выборов.

В АП ищут выгодного технического кандидата для второго тура. По данным ТСН.uа, такими называют Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Олега Ляшко. Однако из-за падения рейтинга Порошенко практически у каждого из них есть шансы стать для власти неприятным сюрпризом и, возможно, даже выйти во второй тур без действующего президента.

Еще одна неприятность команды Порошенко - нежелание премьер-министра Владимира Гройсмана быть VIP-агитатором президента. Человеком, которая могла бы донести до избирателей во всей стране, что реальные положительные изменения в государстве - заслуга первого лица.

ТСН.uа пишет, что наиболее вероятным кандадитом на руководство штабом является секретарь СНБО Александр Турчинов. Во-первых, у него серьезный опыт ведения избирательных кампаний и значительный политический авторитет. Во-вторых, присутствие секретаря СНБО в штабе Порошенко помешает неожиданным атакам со стороны "Народного фронта", который откровенно недоволен президентом. У самого Турчинова информацию о штабе комментировать пока отказываются.

Давать официальные комментарии и раскрывать нюансы предвыборной кампании президента никто из его близкого окружения также не хочет - Порошенко воспринимает это как игру на стороне конкурентов. Один из старых членов команды президента прогнозирует, что к работе в штабе приобщит народного депутата из фракции БПП Игоря Грынива (отвечает за стратегию и социологию), министра информационной политики Юрия Стеця (отвечает за медийное направление и стратегию), Игоря Райнина (имеет влияние на руководителей ОГА), Сергея Березенка (отвечает за работу в "полях" через ячейки партии БПП). Так же к работе штаба могут привлечь народного депутата из фракции НФ Виктория Сюмар. Она близка к Турчинову и в 2015 году уже работала с партией БПП на местных выборах под слоганом "Сохраним страну".

По информации ТСН.uа сейчас на столе у президента лежат три стратегии, то есть четкие советы, как победить на президентских выборах – авторства Игоря Грынива, Виктории Сюмар и Юрия Стеця. Ни одну из них он не соблюдает в полном объеме и играет в собственную игру. В ближайшей перспективе он собирается заняться диалогом с избирателями. То есть ездить по Украине и проводить встречи с активистами, где будет рассказывать о собственных реформах и заслугах.

Как сообщал УНИАН, ранее в СБУ заявили, что Россия работает над фальсификацией выборов президента Украины в 2019 году.