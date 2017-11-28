Россия работает над фальсификацией выборов президента Украины в 2019 году - СБУ

Российская Федерация ведет целенаправленную работу по фальсификации выборов президента в 2019 году в Украине. Об этом во время 8-го "Национального экспертного форума", который транслировал "112 Украина", заявил Виктор Кононенко, заместитель председателя СБУ.

"На сегодняшний день основная угроза - это подрыв ситуации изнутри. То, что мы видим, основные направления российских спецслужб сейчас идут внутрь страны. Уже никто не верит в быструю и молниеносную войну, все наши противники рассчитывают на то, что власть можно поменять изнутри путем подкупа, путем договоренностей, путем других вещей, и идет целенаправленная работа - подготовка к выборам 2019 года", - прокомментировали в СБУ.

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Как известно, следующие выборы президента должны пройти 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что согласно опросу, наибольшую поддержку в первом туре президентских выборов получили бы нынешний глава государства Петр Порошенко (16,1%) и лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (14,4).