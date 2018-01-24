Суд в Москве продлил арест украинскому журналисту Сущенко до 30 марта

Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 марта 2018 года.

Читайте также"Ценный ресурс": Фейгин рассказал, как Путин будет обменивать Сущенко и других политзаключенных

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседание прошло в закрытом режиме. Судья полностью удовлетворил ходатайство следствия.

По информации адвоката Сущенко Марка Фейгина, завтра будет подана апелляционная жалоба.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформ» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну».

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье «шпионаж».

21 октября 2017 года адвокат Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено.

27 ноября Московский городской суд продлил Сущенко срок ареста до 30 января 2018 года.

18 января 2018 года суд признал законным продление срока ареста Сущенко до 30 января.