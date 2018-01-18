Суд в Москве отклонил апелляцию на арест украинского журналиста Сущенко

Московский городской суд признал законным продление срока ареста украинского журналиста Романа Сущенко до 30 января.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Марка Фейгина на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Сущенко еще на 2 месяца, до 30 января 2018 года.

Читайте также"Ценный ресурс": Фейгин рассказал, как Путин будет обменивать Сущенко и других политзаключенных

Заседание прошло в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну».

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье «шпионаж».

21 октября российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено.

27 ноября Московский городской суд продлил Сущенко срок ареста до 30 января 2018 года.

Также Фейгин сообщал, что украинский адвокат Сущенко Евгений Пронин обратится с иском к российской стороне за содержание Сущенко под стражей более 14 месяцев.