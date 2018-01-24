Порошенко с Волкером обсудили вопросы миротворцев, реинтеграции и освобождения заложников

Россия должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и согласиться на размещение миротворческой миссии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом шла речь во время встречи президента Украины Петра Порошенко со Специальным представителем президента США по Украине Куртом Волкером.

Стороны выразили серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений по безопасности Минских договоренностей. Отмечалось, что абсолютными приоритетами являются консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывода с Украины российских оккупационных войск.

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Среди прочего Порошенко и Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса.

Также было привлечено внимание к принятию Закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко и Волкер подчеркнули приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, 26 января спецпредставитель США Курт Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Встреча должна состояться в Дубае. Ранее он говорил, что последние переговоры о миротворческой миссии с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не были плодотворными, однако в январе все может измениться.

”И я все равно надеюсь, что мы сможем этого достичь, и что Россия хочет решить все эти вопросы и восстановить территории Донбасса за Украиной. В этом смысле наша ноябрьская встреча стала разочарованием, что мы не добились прогресса в этом вопросе. Но мы надеемся провести новую встречу в январе. И я надеюсь, что тогда нам удастся достичь прогресса. Посмотрим”, - заявлял он.