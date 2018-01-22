Волкер рассказал, когда он посетит Украину и встретится с Сурковым

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер 24-25 января планирует посетить Украину, а 26 января в Объединенных Арабских Эмиратах встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Об этом он сказал в комментарии украинской службе «Голоса Америки».

Сообщается, что в среду, 24 января, Волкер поедет на восток Украины, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, а затем 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве.

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Также, в пятницу, 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Волкер назвал "шагом назад" прошлую встречу с помощником Путина Сурковым, которая состоялась 13 ноября в Белграде. Он отметил, что Россия была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Это была приятная встреча и положительная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече", - сказал Волкер о переговорах с Сурковым в ноябре.

Ранее УНИАН сообщал, что специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер надеется, что его следующая встреча с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым состоится в январе 2018 года.