Реакция Москвы на закон о деоккупации подтверждает его правильность – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что реакция Москвы на закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163) подтверждает его правильность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время торжественного собрания по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики сегодня в Киеве.

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Президент подчеркнул, что агрессору не нравится, когда его называют агрессором. «Странная вещь. Оккупанту неприятно, когда на оккупацию говорят оккупация. На воре шапка горит, и он хочет избежать международной ответственности за свои преступления», - подчеркнул Порошенко.

«Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный эффективный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными.

Законом ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию.

Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию». Он добавил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии РФ.

В тот же день в МИД РФ назвали закон о деоккупации Донбасса «подготовкой новой войны». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что закон "перечеркивает" Минские договоренности. "Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает Минские договоренности", - сказал Лавров.