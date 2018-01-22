Реакция Москвы на закон о деоккупации подтверждает его правильность – Порошенко
Президент подчеркнул, что агрессору не нравится, когда его называют агрессором.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что реакция Москвы на закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163) подтверждает его правильность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время торжественного собрания по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения независимости Украинской Народной Республики сегодня в Киеве.
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Президент подчеркнул, что агрессору не нравится, когда его называют агрессором. «Странная вещь. Оккупанту неприятно, когда на оккупацию говорят оккупация. На воре шапка горит, и он хочет избежать международной ответственности за свои преступления», - подчеркнул Порошенко.
«Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон», - добавил глава государства.
Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).
Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный эффективный контроль.
Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными.
Законом ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию.
Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию». Он добавил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии РФ.
В тот же день в МИД РФ назвали закон о деоккупации Донбасса «подготовкой новой войны». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что закон "перечеркивает" Минские договоренности. "Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает Минские договоренности", - сказал Лавров.