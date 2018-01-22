В России назвали свои "причины", почему Трамп подписал закон об оружии для Украины

Министр иностранных дел Сергей Лавров убежден, что президент США Дональд Трамп подписал закон о предоставлении Украине летального оружия, поскольку Конгресс преодолел бы его вето.

Об этом он заявил в интервью российской газете «Коммерсант».

«Он (Трамп) прекрасно знает, что Конгресс его заставит это сделать. Если президент США будет отказываться делать то, чего хочет подавляющее большинство членов Конгресса, а там такое большинство существует, еще раз говорю, его вето будет преодолено. Здесь уже вступает в силу американский менталитет внутриполитического характера. Если вето президента преодолевается, то независимо от того, насколько оно было справедливым, оправданным и отвечало долгосрочным интересам США, это поражение президента. Вот и все», - считает Лавров.

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Он сказал, что, когда Трамп принимал его в Белом доме, разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным в Гамбурге, «а потом впоследствии они общались по телефону, я не увидел заряженности президента США на некие действия, которые подрывали бы его предвыборные лозунги о том, что он хочет хороших отношений с Россией».

«Но так сложилось. Сочетание как минимум трех факторов - поражение Хиллари Клинтон, внесистемность президента США Дональда Трампа и необходимость объяснить, почему у США не все получается на международной арене - обуславливают то, что сейчас происходит», - сказал Лавров.

«По мере того, как США втягиваются в этот очень неблаговидный процесс и видят, что Россия действует спокойно, без истерик, мы продолжаем двигаться вперед нашим курсом, продвигать свою политику по урегулированию конфликтов, работать на рынках, где американцы хотели бы нас потеснить, это начинает раздражать тех людей, которые двигали русофобскую повестку дня», - убежден министр.

По его словам, «в последнее время со стороны некоторых членов Конгресса, политологических кругов США, некоторых дипломатов негромко, в доверительных разговорах признаются абсолютная ненормальность такой ситуации и необходимость ее выправлять».

«Правда, все при этом говорят, что не правы были те, кто нас пытался загнать в угол, видно, что нас изолировать не получается, достаточно посмотреть на график встреч и поездок президента России, других членов правительства, чтобы понять, что изоляция не получилась. Они говорят, что понимают, что «перебрали» в этом вопросе, но предлагают нам сделать какой-нибудь шаг, чтобы они могли сказать, что Россия «подвинулась». Эта психология, конечно, не может не вызывать ощущение того, что великодержавный менталитет не служит добрую службу США. Они предлагают сделать что-то по Украине», - добавил Лавров.