Решение о встрече Трампа с Путиным во Вьетнаме еще не принято – Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в четверг, что пока не было принято решение об официальной встрече президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, который начнется уже на этой неделе.

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Как передает Reuters, Тиллерсон во время общения с журналистами в Пекине, где он сопровождает Трампа в рамках его азиатского турне, сказал, что вопрос встречи зависит от того, насколько она будет содержательной.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал на борту самолета, который летел из Гонолулу в Токио, что намерен встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках своего турне по странам Азии.

Ожидается, что встреча состоится на полях саммита стран АТЭС во Вьетнаме. Это будет вторая встреча президентов США и РФ.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп на встрече с Путиным затронул тему вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году, но российский лидер отрицал влияние на выборы.