В Германии проверят закон о реинтеграции Донбасса на соответствие Минским соглашениям

Федеральное правительство Германии изучит вопрос относительно того, насколько закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой Украины 18 января, соответствует Минским договоренностям.

Об этом на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 19 января, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Deutsche Welle.

Он отметил, что Минск является "теми рамками, которые были созданы для поиска мирного решения конфликта (на Востоке Украины - Ред.), и в котором также принимает участие федеральное правительство ФРГ". Эти рамки, которые признаны также самой Украиной, должны оставаться неизменными, подчеркнул Зайберт в своем заявлении, которое обнародовано на сайте немецкого правительства.

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При этом он отметил, что правительство ФРГ пока не провело окончательную оценку принятого украинским парламентом закона.

Однако он подчеркнул, что контекст конфликта на Донбассе является таким, что "Украина является жертвой агрессии, которая поддерживается Россией", предоставляющей боевикам оружие и другую поддержку. Бесспорным, по словам Зайберта, является и то, что российские силы также есть на украинской территории.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права незаконными.

Законом ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию.

Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию». Он добавил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии РФ.

В тот же день в МИД РФ назвали закон о деоккупации Донбасса «подготовкой новой войны».