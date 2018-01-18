В МИД РФ подняли истерику из-за закона Украины о деокупации и назвали его "подготовкой к новой войне"

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали закон Украины о деокупации Донбасса «подготовкой к новой войне».

Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Объявлено о переформатировании антитеррористической операции в войсковую и передаче ее управления военным, которым будут подчинены все остальные силовики. В этих целях будет создан утверждаемый президентом Украины некий «объединенный оперативный штаб», который получит возможность планировать и задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и необязательно только на юго-востоке. Причем без формального введения военного положения. По сути, Петр Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», - говорится в сообщении.

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Также российские дипломаты возмущены, что в законе указано, что Российская Федерация осуществляет преступный акт агрессии против Украины, временно оккупирует часть ее территории, управляя Донбассом при помощи подконтрольной Москве оккупационной администрации.

«Фактически Киев пытается снять с себя всю ответственность за те разрушения и страдания, которые приносят народу бездумные действия властей Украины, и переложить вину на Россию», - решили в МИД РФ.

Заявляется, что закон полностью противоречит Минским соглашениям.

«Нельзя не обратить внимание, что принятие закона удивительным образом «совпало» по времени с анонсированным в Вашингтоне решением о готовности США поставить на Украину летальные вооружения. К сожалению, мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией в Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163). За данное решение проголосовали 280 народных депутатов.