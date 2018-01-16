Законопроект о Донбассе прокладывает путь для реинтеграции оккупированных территорий в Украину - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (№7163) прокладывает путь для реинтеграции оккупированных украинских земель мирным, политико-дипломатическим путем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время традиционной встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

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«Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель мирным, политико-дипломатическим путем. Это ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня рассматривается в украинском парламенте по моей инициативе», - заявил он.

Президент выразил надежду, что народные депутаты поддержат эту законодательную инициативу.

Также Порошенко отметил, что данный законопроект - «это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы являетесь неотъемлемой частью Украины, и мы сделаем все возможное для того, чтобы вы как можно скорее вернулись домой».

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 года Верховная Рада в первом чтении приняла президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

Сегодня, 16 января 2018 года, парламент начал рассмотрение законопроекта во втором чтении, к нему было подано 673 поправки.

Народные депутаты завтра, 17 января, должны рассмотреть еще около 200 поправок к упомянутому законопроекту.