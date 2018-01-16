Законопроект о Донбассе прокладывает путь для реинтеграции оккупированных территорий в Украину - Порошенко
Президент надеется, что народные депутаты поддержат предложенный им проект закона об обеспечении суверенитета над временно оккупированным Донбассом.
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (№7163) прокладывает путь для реинтеграции оккупированных украинских земель мирным, политико-дипломатическим путем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время традиционной встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.
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«Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель мирным, политико-дипломатическим путем. Это ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня рассматривается в украинском парламенте по моей инициативе», - заявил он.
Президент выразил надежду, что народные депутаты поддержат эту законодательную инициативу.
Также Порошенко отметил, что данный законопроект - «это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы являетесь неотъемлемой частью Украины, и мы сделаем все возможное для того, чтобы вы как можно скорее вернулись домой».
Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 года Верховная Рада в первом чтении приняла президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).
Сегодня, 16 января 2018 года, парламент начал рассмотрение законопроекта во втором чтении, к нему было подано 673 поправки.
Народные депутаты завтра, 17 января, должны рассмотреть еще около 200 поправок к упомянутому законопроекту.