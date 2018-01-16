Сегодня Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса (видео)

Сегодня Верховная Рада Украины во втором чтении рассмотрит законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

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Как передает корреспондент УНИАН, также ВР рассмотрит для включения в повестку дня сессии президентский и 4 альтернативных ему законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

В повестку дня также предполагается включить законопроект об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

Среди прочего, депутаты сегодня рассмотрят и законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести.