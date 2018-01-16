Рада отложила на завтра дальнейшее рассмотрение поправок к законопроекту по Донбассу

Народные депутаты завтра должны рассмотреть еще около 200 поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что завтра продолжение рассмотрения законопроекта начнется с поправки 483.

По его словам, необходимо рассмотреть все поправки с тем, чтобы потом выйти на согласованное решение.

Так, Парубий закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады.

«Завтра в 10:00 жду всех в сессионном зале для продолжения нашей работы», - добавил он.

Как известно, к законопроекту «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163) было подано 673 поправки.