Черновецкий совершил поступок, которым будет гордиться всю жизнь

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что никогда не будет ручным мэром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Мэр отметил, что принятие решение об отказе от мандата народного депутата Украины было очень нелегким. При принятии этого решения, как подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, он советовался только со своей совестью. «Я ни с кем не советовался, кроме своей совести. Я много думал о том, как мне поступить, когда Украина в связи с политической реформой имеет уже три центра влияния на мэрию. Это не только Президент, но теперь уже и Верховная Рада, и Кабинет Министров, и администрация Президента. Мне было непросто… но я помнил о своих избирателях. Я принял решение, что остаюсь мэром в самых неблагоприятных условиях, и я буду всю жизнь гордиться тем, что я сделал», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он еще раз акцентировал внимание, что уже с пятницы, 17 ноября, не имеет никаких «претензий» на депутатство. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что счастлив от того, что совершил такой мужественный поступок, также счастлив, что много уже сделано в городской администрации. Но при этом он подчеркнул, что готов к критике.

«Я хочу, чтобы киевляне знали мою ответственность, которую я взял на себя, идя на выборы. Я, конечно, не понимал многих вещей, не знал о том, что Киевсовет - серьезный политический орган, не знал, что приобрету громадное количество непримиримых врагов из числа тех, кто хочет обворовывать киевский бюджет. Многие думали, когда я шел на выборы, что я буду ручным мэром. Я не ручной. Служить буду только киевлянам, и никаким политическим партиям или политическим группировкам», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На пресс-конференции он также сказал, что хочет сам себя поздравить с тем, что стал «обычным мэром столицы», а также с тем, что «в очередной раз выбил почву из-под тех, кто делал разные провокационные заявления по поводу моей чисто юридической работы» и совершил поступок - добровольно отказался от Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отказался от мандата народного депутата Украины в пользу должности мэра столицы.

В тот день Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подал в ЦИК заявление, в котором попросил комиссию не регистрировать его как народного депутата Украины и исключить из списков народных депутатов.

Ранее ЦИК дважды продлевала для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО срок регистрации народным депутатом – сначала до 1 сентября, потом до 1 декабря.