Партия Регионов тоже собралась на праздник Майдана

2 партии, 2 общественных организации, 2 инициативных группы граждан и 1 частное лицо подали заявки в Киевскую городскую государственную администрацию на проведение акций в центре Киева 22 ноября.

Об этом сообщил представитель Киевгорадминистрации.

При этом партия "Народный Союз Наша Украина" подала 2 заявки на празднование годовщины "Оранжевой революции".

Одна заявка на акцию, организатором которой указан председатель фракции блока "Наша Украина" в Верховной Раде Роман Безсмертный, предусматривает празднование годовщины на Майдане Незалежности с 12.00 по 22.00 непосредственно 22 ноября.

Вторая заявка на акции, организатором которой указан заместитель главы исполкома НСНУ Игорь Жданов, предусматривает празднование годовщины с 8.00 по 20.00 на Майдане Незалежности 21-30 ноября.

В обеих заявках не указано предполагаемое количество участников.

Кроме того, фракция Партии регионов в Раде намерена провести митинг "Майдан единения" на Европейской площади с 11.00 по 14.00 22 ноября.

Предполагается, что в этом митинге примет участие 40 тыс. человек.

В этот же день с 7.00 по 23.00 на Майдане Незалежности праздновать День свободы намерена общественная организация "Реформация".

В свою очередь, общественная организация альянс "Майдан" также планирует провести акцию с 7.00 по 21.00 на Майдане Незалежности, заявив участие 1 тыс. человек.

Инициативная группа граждан подала заявку на концерт-празднование годовщины "Оранжевой революции" на Майдане с 16.00 по 22.00. Заявленное количество участников – 3 тыс. человек.

Кроме того, с 0.01 по 23.59 заявлена акция на Майдане Незалежности от частного лица Кононова.

В акции "Кононов – президент Украины" заявлено участие 350 тыс. человек.

Еще одна инициативная группа граждан также намерена провести акцию на Майдане 22 ноября.

В акции "Даешь жилье аспиранту КНУ имени Тараса Шевченко Малинину" заявлено участие 50 тыс. человек.

Кроме того, киевские городские организации НСНУ, Блока Юлии Тимошенко и Блока Виталия Кличко подали заявку на установку 60 палаток вдоль Крещатика 21-25 ноября.

Как сообщалось, блок партий "Наша Украина" инициирует празднование годовщины "Оранжевой революции" на Майдане Незалежности в Киеве.

Украинская правда со ссылкой на Обком