В Украине возможен третий Майдан, он будет сильно отличаться от предыдущих - Atlantic Council

2018 год начинается с того, что принимает формы 2013-го: президент Украины Петр Порошенко укрепляет свою власть, тормозя реформы, выполнение которых он пообещал западным спонсорам, а также преследует своих оппонентов. Об этом пишет Диана Фрэнсис, старший научный сотрудник Центра Евразии американской неправительственной организации Atlantic Council.

"Как и в эпоху Януковича, в стране отсутствует верховенство закона, нет парламентской подотчетности, нет эффективного преследования коррумпированных чиновников или даже Януковича, который украл миллиарды", - говорится в блоге Фрэнсис, перевод которого приводит "Главред".

Эксперт отметила, что условия похожи на те, которое привели к уличным революциям в 2004 и 2014 годах; чиновники же говорят, что повторение подобных событий недопустимо, так как это приведет к нестабильности и возобновлению российской агрессии.

"Но если украинцы будут вынуждены выйти на улицы снова, в этот раз все будет по-другому", - подчеркнула Фрэнсис.

На этот раз все будет по-другому, объясняет она, потому что Украина вооружена до зубов. А что самое главное - администрация Трампа отправляет ВСУ противотанковые ракеты Javelin (примерно 200 ракет), а также снайперские винтовки M107A1. Взамен Украина обязалась очистить свою коррумпированную оборонную промышленность.

"Это не только нейтрализует Россию, но и лежит в основе любой будущей уличной революции, если нынешний режим откажется полностью реформировать страну до выборов 2019 года", - пишут в Atlantic Council.

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Кроме того, Запад, его правительства и институты твердо поддерживают устремления Украины к настоящей демократии и справедливому обществу.

"Еще одно отличие, которое должно проявиться в результате выборов или иным образом, заключается в том, что Украина не будет ввергнута в хаос, как это произошло в 2014 году", - говорится в статье.

Этого не произойдет, потому что Украина развила более сильные финансовые институты, получила важных западных союзников и опыт, а также "управленческую инфраструктуру", состоящую из сотен честных парламентариев, руководителей, финансистов, адвокатов, активистов, международных доноров и благотворителей и политических лидеров.

При этом, продолжили в Atlantic Council, Порошенко, который шел на выборы как реформатор, провел хорошую работу, но четыре дела по-прежнему не завершены: отказаться и быстро пересмотреть свое последнее постыдное предложение о создании Антикоррупционного суда, сделав его действительно независимым в соответствии с пожеланиями украинцев и западных доноров; прекратить преследования НАБУ; освободить парламент от иммунитета, который увековечивает культуру "клуба мошенников", позволяя его членам пренебрегать верховенством закона; и запретить политическую рекламу в ходе выборов 2019 года, чтобы нивелировать влияние олигархов.

"Время Порошенко истекает. Антикоррупционный суд должен заработать до весенних выборов 2019 года. Другие реформы должны быть завершены в начале этого года. Если эти преобразования не будут внедрены, то, скорее всего, произойдет еще один уличный протест в преддверии выборов, который получит массовую международную поддержку. И имея военный оплот против России, украинцы, наконец, получат шанс свергнуть свои одиозные элиты", - говорится в статье.