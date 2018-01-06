Создание Антикоррупционного суда начнется в этом году - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что старт созданию Антикоррупционного суда будет дан в течение года. Об этом он написал в статье для специального выпуска изданий "Новое время" и The Economist "Мир в 2018".

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"15 декабря 2017 года заработал новый Верховный суд, в течение года будет дан старт созданию Антикоррупционного суда. Деньги в бюджете на эту институцию уже предусмотрены, но нужно пройти все этапы одобрения закона и формирования состава судей", - отметил глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что события конца 2017‑го показали, что антикоррупционная инфраструктура требует более активной защиты со стороны президента.

"Особо подчеркиваю гарантии независимости НАБУ. Считаю неприемлемыми любые формы давления на этот орган. Как со стороны политического истеблишмента, так и со стороны группы поддержки этого органа, которая агрессивно навязывает ему списки "клиентов" с политически окрашенными "приговорами", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря президент внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как безотлагательные.

Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора - Международного валютного фонда.