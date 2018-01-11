Абсолютное большинство украинцев считает борьбу с коррупцией в стране безуспешной

Абсолютное большинство населения (80%) считает борьбу с коррупцией в Украине безуспешной.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные общенационального исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, обнародовала на пресс-конференции в Киеве директор фонда Ирина Бекешкина.

По ее словам, 46,1% респондентов считают борьбу с коррупцией в Украине «полностью провальной», 33,5% - «преимущественно неуспешной, но есть и определенные успехи». Только 2,5% опрошенных считают, что эта борьба является «вполне успешной».

При этом, сказала Бекешкина, успешность в борьбе с коррупцией видят почти 15% опрошенных, в частности лишь 2,5% называют эту борьбу полностью успешной, а 12,2% - «преимущественно успешной, но есть еще немало нерешенных проблем». Затруднились ответить 5,7%.

По данным опроса, в котором можно было выбирать несколько вариантов ответа, 35,3% считают, что практически никто активно не борется с коррупцией в Украине.

Участники исследования среди активных борцов с коррупцией называют средства массовой информации и журналистов (25,6%), Национальное антикоррупционное бюро Украины (23,9%), антикоррупционные общественные организации (20,6%), население (12,2%), страны Запада (10,9%).

«К НАБУ, по крайней мере, общее определенное доверие есть, и оно выше, чем к Национальному агентству по предотвращению коррупции (8,9%), выше, чем к Специализированной антикоррупционной прокуратуре (9,7%)... Собственно, я думаю, что именно из-за этого коррупционная система именно с ними ведет очень активную борьбу, что мы видели в конце прошедшего года», - отметила Бекешкина.

Как сказала эксперт, опрошенные почти совсем не видят борцами с коррупцией такие государственные институты как Генеральная прокуратура (5,1%), СБУ (6%), полиция (3,1%), суды (2,1%), президент Украины (3%), правительство, министерства (2%), Верховная Рада (0,8%), органы власти на местах (1,9%).

Бекешкина назвала довольно интересным то, что на вопрос "Следует ли законодательно разрешить для борьбы с коррупцией должностных лиц использовать метод провоцирования взятки (когда замаскированные агенты предлагают взятку служащему)?" большинство (54,3%) ответили утвердительно, не согласны с этим 25,7%, 20% не смогли ответить.

Исследование проводилось 15 - 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В декабре прошлого года сообщалось, что по результатам исследования "Реформы в Украине: недоделанное и недовыполненное", проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, 86% украинцев считают борьбу с коррупцией неуспешной.

Как сообщал УНИАН, население крайне низко оценивает прогресс реформ в Украине.