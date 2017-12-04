Население очень низко оценивает прогресс реформ в Украине - опрос (инфографика)

Население Украины очень низко оценивает прогресс проведения реформ в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил политический аналитик фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Андрей Сухарина во время пресс-конференции по результатам опроса, проведенного с 23 октября по 5 ноября.

«Если эксперты могут отмечать отдельные определенные сдвиги, и большинство из них заявляют, что сейчас сделано не более трети, то среди населения ... более 40% опрошенных говорят о том, что не сделано вообще ничего, еще 35% людей считают, что сделано около 10 % от обещанного. И лишь очень малая часть - немного больше 10% - уверены, что сделана треть или чуть больше. Соответственно, можем говорить, что население очень низко оценивает этот прогресс», - констатировал эксперт.

По его словам, лишь 27% украинцев верят с определенными сомнениями в успех реформ, и причиной является то, что люди не заметили решения основной для людей проблемы - наличия коррупции.

«Население не наблюдает какого-либо существенного прогресса в этой части. Соответственно, мы можем говорить о том, что если мы не видим сдвигов в основной проблеме, мы меньше обращаем внимание на какие-то второстепенные вещи, и это говорит о том, почему эти показатели низкие», - сказал аналитик.

Другой причиной он назвал провал коммуникации власти с населением с объяснением о ходе реформ.

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«Обычный человек, гражданин, видимо все же не понимает, какова же выгода от процесса реформ. Он не может сейчас объяснить, потому что ему об этом не рассказали, не объяснили, какие преимущества он получит после того, как этот процесс реформ закончится, или он, скажем, будет продолжаться», - пояснил он.

В то же время, эксперт предположил, что люди низко оценивают сам уровень коммуникации.

«Большая часть говорит о том, что будто бы коммуникация осуществляется, но то, что говорит правительство или не соответствует действительности, или оно сложное для восприятия, или этой информации даже недостаточно», - отметил он.

Как заметил Сухарина, население считает, что тормозом реформ, в первую очередь, являются чиновники и олигархи. Также, убежден он, высокие показатели заторможенности реформ получили правительство и президент.

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«Что любопытно, другая часть населения считает, что правительство и президент могут быть двигателями реформ. Но эти показатели примерно одинаковы в соотношении двигатель и тормоз», - заявил он.

В то же время, подчеркнул аналитик фонда «Демократические инициативы», люди возлагают самые большие надежды в проведении реформ на общественные организации и волонтеров, а также на западные страны, которые имеют больший показатель двигателя реформ. В то же время, согласно результатам исследования, большинство людей считает, что государство должно брать на себя большую часть обязательств.

«Большинство украинцев сейчас считают, что государство должно брать на себя большую часть тех обязательств, в частности, по обеспечению уровня жизни, других благ, что они меньше поддерживают определенную свободу индивидуума, зато могут обменять ее на определенные материальные блага», - сообщил Сухарина.

Вместе с тем, согласно исследованию, среди первоочередных реформ, которых ожидает население, - является антикоррупционная реформа.

«Номер один в списке уже в течение трех лет является антикоррупционная реформа. Очень близко, также очень высокие показатели идут по вопросу реформы органов правопорядка, в том числе судов, прокуратуры, полиции», - добавил аналитик.

Исследование проводилось Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 23 октября по 5 ноября 2017 года. Было опрошено 1614 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и ОРДЛО. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.