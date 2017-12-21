Украинцев спросили об успехах в борьбе с коррупцией - большинство видит "полный провал"

По мнению 86% граждан, борьба с коррупцией является неуспешной, причем 60% оценили ее как полностью провальную. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Реформы в Украине: недоделанное и недовыполненное", проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

В то же время лишь 9% украинцев считают борьбу с коррупцией в Украине успешной, причем полностью успешной - только 1%. Большинство украинцев - 60% - основную ответственность за неуспех борьбы с коррупцией возлагает на президента, 37% - на суды, 42% - на Верховную Раду, 29,5% - на новосозданные антикоррупционные органы, 25,5% - на старые правоохранительные органы.

Также исследование показало, что в течение уходящего года, давали взятки (деньгами или в виде подарков) 17% населения, 14% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

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Вместе с тем, только 13% украинцев считают оправданным повышение зарплат для чиновников, потому что это сможет повысить престиж государственной службы и преодолеть взяточничество. Более половины населения (54%) уверены, что «это ничего не изменит», и еще треть - что «на высокую зарплату пойдут те, кого интересуют только деньги, а не энтузиасты». Так же только 13% считают, что высокие зарплаты служащих смогут преодолеть коррупцию.

8% граждан ответили, что знают много примеров безнаказанного хищения средств, еще 9% отметили, что им известны один-два таких примера. 14% из тех, кому стали известны эти факты, сообщили об этом в органы власти, но только 2% получили процессуальный статус «обличителя», на остальные сообщения реакции не было. Знают о том, что анонимные заявления и сообщения о коррупционных правонарушениях подлежат обязательной проверке Национальным агентством по предупреждению коррупции и Национальным антикоррупционным бюро Украины, 22,5% населения, а 72% об этом ничего не известно.

Исследования проводились с 23 октября по 5 ноября 2017 года. Было опрошено 1614 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Как сообщал УНИАН, население крайне низко оценивает прогресс реформ в Украине.