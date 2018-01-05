Координационный штаб по делу убийства Ноздровской будет заседать ежедневно

В Вышгороде прошло первое заседание специального координационного штаба по расследованию убийства юристки Ирины Ноздровской.

Читайте такжеПосольство США призвало привлечь к ответственности виновных в убийстве Ноздровской

На нем определили дальнейшие направления работы и заявили, что заседания будут проходить ежедневно, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Совещание состоялось под председательством первого заместителя главы Нацполиции – начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина с участием заместителя главы Нацполиции – начальника Главного следственного управления Виталия Невгада, начальников структурных подразделений аппарата криминальной полиции и руководства полиции Киевской области", – говорится в сообщении.

Аброськин определил дальнейшие направления работы всех оперативных служб, которые необходимы для раскрытия этого преступления.

Он также сообщил, что в таком формате заседания будут проходить ежедневно.

Полиция просит граждан, которые, возможно, стали свидетелями убийства Ноздровскойили или располагают существенной информацией, которая могла бы помочь следствию, сообщать по телефонам: (050) 418 42 34 и (044) 256 10 63.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала за три дня до этого, обнаружили в местной реке.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский.

По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП. Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области. По предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.