СМИ сообщили о намерении Трампа объявить о поставках противотанковых ракет в Украину

Ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет правительству Украины.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Государственном департаменте США, передает Голос Америки.

Читайте такжеБелый дом одобрил первые поставки летального оружия в Украину – Washington Post

"Если президент формально одобрит план, он будет представлен Конгрессу, который будет иметь 30 дней на рассмотрение. В случае одобрения со стороны Конгресса, выполнение плана станет задачей Государственного департамента США", - отмечает статья на сайте ABC News.

СМИ также отмечает, что продажа противотанковых ракет может включать и системы "Джавелин".

"Общая стоимость оборонного пакета составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок", - отмечают ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе.

Внешнеполитическое ведомство США не подтвердило и не опровергло данную информацию в ответ на запрос издания.