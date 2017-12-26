Активист плюнул в лицо Гужве и прогнал его с Майдана (видео)

Руководитель газеты "Вести" и "Страна.uа" Игорь Гужва пришел на Майдан на акцию о справедливом приговоре для руководителя "титушек" Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Увидев Гужву, один из участников - активист националистического движения С14 Евгений Карась - заявил ему, что тот защищал "титушек" во время Майдана, сообщает Украинская правда.

Высказавшись, Карась ударил Гужву, плюнул ему в лицо и прогнал. Позже на своей странице в Facebook Гужва заявил: "Пришел на митинг по Славе Веремию. Буквально сразу же подлетели какие-то провокаторы-титушки, начали кричать плеваться, пытались ударить".

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"Был вынужден покинуть митинг. Веремия убили точно такие же, как и те, что и напали сегодня на меня", - написал Гужва.

Как сообщал УНИАН, после трех лет суд Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Веремий был убит около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста осуществил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

25 декабря в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора для Крысина. На ней присутствовали несколько народных депутатов.