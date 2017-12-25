В Кремле не ответили, будут ли освобождены Сенцов и другие украинцы, осужденные в РФ, в рамках обмена "всех на всех"

13:12, 25 декабря 2017
Политика
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Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, будут ли освобождены Сенцов и другие украинцы, осужденные в РФ, в рамках обмена «всех на всех».

Иллюстрация / REUTERS

В Кремле отказались отвечать на вопрос, будут ли освобождены Олег Сенцов и другие украинцы, осужденные в РФ, в рамках обмена «всех на всех»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Я сейчас точно не могу ответить на этот вопрос и не буду этого делать. Это очень чувствительный процесс. Вы знаете, когда Медведчук обратился в Ново-Иерусалимском монастыре к главе государства и патриарху, он получил поддержку этой инициативе и сейчас она прорабатывается и мы надеемся, что она будет реализован. Процесс настолько чувствителен, что лучше каких то деталей не говорить », - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовящийся обмен пленными между Украиной и российскими боевиками, подразумевает ли процедуру помилования осуждённых украинских граждан, в частности Олега Сенцова в рамках обмена «всех на всех».

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