У Сенцова в колонии РФ начались проблемы с сердцем - адвокат

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов, находясь в колониях РФ, сильно похудел, плохо питался. Также у него начались проблемы с сердцем. Об этом рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, сообщает Громадське.Крым.

«За два с половиной месяца у него обострился ревматизм. Он там в холоде находился, холодные камеры, холодные автозаки, поезд, в котором он ехал, без отопления. Ему выписали мазь согревающую. Еще у него начались проблемы с сердцем. Врач запросил его карточки детские. Я думаю, что в ближайшее время мы эти карточки найдем, направим к колонию, и Олегу будет назначено лечение», — сказал адвокат.

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По словам Динзе, сейчас Сенцов находится в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. К нему там не применяют никаких притеснений и пыток.

«К Олегу там уважительное отношение, никто его не ущемляет. Раньше там были жестокие условия, были и избиения, и не очень хорошие условия содержания. В настоящее время, когда руководство колонии изменилось, условия хорошие. Насколько это возможно. Они придерживаются законности, соблюдают правила внутреннего распорядка. Как в армии, все строго по уставу. Учитывая это и железная дисциплина», — добавил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска 9 сентября.

13 октября стало известно, что Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). В письме правозащитникам Сенцов рассказал, что за время этапа он побывал в нескольких пенитенциарных учреждениях Иркутска, Омска и Кирова.

Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

В понедельник, 13 ноября, на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил, что вопросом освобождения незаконно осужденного в России Сенцова пообещал заняться президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.