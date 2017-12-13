Дуда рассказал об условиях восстановления украинских памятников в Польше
Анджей Дуда обеспокоен ситуацией, когда установленные монументы, увековечивающие прошлое, ранят чувства других людей.
Президент Польши Анджей Дуда рассказал, при каких условиях Польша может рассмотреть возможность восстановления украинских памятников на своей территории.
Об этом он сказал в Харькове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, которая транслировалась на телеканале "112 Украина".
В частности, у президента Польши спросили про личное отношение по восстановлению на территории Польши памятников бойцам Украинской повстанческой армии (УПА), которые были разрушены в последние годы.
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Он сказал, что обеспокоен ситуацией, когда установленные монументы, увековечивающие прошлое, ранят чувства других людей.
"Должны быть проведены исследования, должна состояться эксгумация. Надо установить, есть ли в данном месте могилы, кто в этих могилах покоится для того, чтобы можно было это место обозначить как могилу, принадлежащую кому-то, кто погиб в борьбе, установить его фамилию и имя, дату рождения и смерти, а это требует исследований, и таким образом увековечивать тех, кто погиб. Думаю, что это лучшая форма. Увековечивать надо конкретные лица, которые погибли, потому что дело для всех наиболее существенное", - заявил Дуда.
Лидер польского государства добавил, что сегодня в разговоре с Порошенко относительно событий, которые предшествовали началу Второй мировой войны, происходившие во время нее и после, они договорились о том, что "призываем, чтобы не делать шагов в направлении очередных увековечений, которые не опираются на проверенные научные доказательства".
"Во многих случаях, чтобы говорить о проверенных научных доказательствах, нужны конкретные научные исследования, проведенные экспертами, имею в виду прежде всего эксгумацию. Эксгумация - это очень важный элемент. Я обратился сегодня к президенту с очень четко сформулированным призывом, чтобы мы могли преодолеть безвыходное положение, которое в этом плане возникло в польско-украинских отношениях. Для того, чтобы преодолеть этот тупик, надо вернуть согласие на проведение эксгумаций", - подчеркнул Дуда.
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Он подчеркнул, что увековечение памяти может происходить только после проведенных исследований.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Польше националисты разобрали памятник воинам УПА в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши, который до этого уже оскверняли вандалы.
По сообщениям польского сайта Portalprzemyski, памятник демонтировали члены польских националистических организаций с разрешения местной власти как "нелегально установленный".
Позже в Министерстве культуры и национального наследия Польши заявили, что демонтаж памятника воинам УПА был осуществлен законно.
Вместе с тем в МИД Украины назвали провокацией разрушение памятника воинам УПА в Польше.