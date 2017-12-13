Дуда рассказал об условиях восстановления украинских памятников в Польше

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, при каких условиях Польша может рассмотреть возможность восстановления украинских памятников на своей территории.

Об этом он сказал в Харькове на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, которая транслировалась на телеканале "112 Украина".

В частности, у президента Польши спросили про личное отношение по восстановлению на территории Польши памятников бойцам Украинской повстанческой армии (УПА), которые были разрушены в последние годы.

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Он сказал, что обеспокоен ситуацией, когда установленные монументы, увековечивающие прошлое, ранят чувства других людей.

"Должны быть проведены исследования, должна состояться эксгумация. Надо установить, есть ли в данном месте могилы, кто в этих могилах покоится для того, чтобы можно было это место обозначить как могилу, принадлежащую кому-то, кто погиб в борьбе, установить его фамилию и имя, дату рождения и смерти, а это требует исследований, и таким образом увековечивать тех, кто погиб. Думаю, что это лучшая форма. Увековечивать надо конкретные лица, которые погибли, потому что дело для всех наиболее существенное", - заявил Дуда.

Лидер польского государства добавил, что сегодня в разговоре с Порошенко относительно событий, которые предшествовали началу Второй мировой войны, происходившие во время нее и после, они договорились о том, что "призываем, чтобы не делать шагов в направлении очередных увековечений, которые не опираются на проверенные научные доказательства".

"Во многих случаях, чтобы говорить о проверенных научных доказательствах, нужны конкретные научные исследования, проведенные экспертами, имею в виду прежде всего эксгумацию. Эксгумация - это очень важный элемент. Я обратился сегодня к президенту с очень четко сформулированным призывом, чтобы мы могли преодолеть безвыходное положение, которое в этом плане возникло в польско-украинских отношениях. Для того, чтобы преодолеть этот тупик, надо вернуть согласие на проведение эксгумаций", - подчеркнул Дуда.

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Он подчеркнул, что увековечение памяти может происходить только после проведенных исследований.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Польше националисты разобрали памятник воинам УПА в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши, который до этого уже оскверняли вандалы.

По сообщениям польского сайта Portalprzemyski, памятник демонтировали члены польских националистических организаций с разрешения местной власти как "нелегально установленный".

Позже в Министерстве культуры и национального наследия Польши заявили, что демонтаж памятника воинам УПА был осуществлен законно.

Вместе с тем в МИД Украины назвали провокацией разрушение памятника воинам УПА в Польше.