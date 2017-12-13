В Харькове Порошенко и Дуда проводят переговоры "тет-а-тет"

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда проводят переговоры в формате «тет-а-тет» в Харькове. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко в Twitter.

Читайте такжеПорошенко и Дуда проведут переговоры в Харькове «Президенты Украины и Польши проводят переговоры тет-а-тет в Харькове», - написал он.

Сообщается, что основной темой переговоров станут стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны, в том числе в контексте противодействия российской агрессии.

Перед этим в Харькове Порошенко и Дуда почтили память расстрелянных НКВД польских офицеров.

Украинские и польские военные возложили цветы к Мемориалу жертвам тоталитаризма, погибших почтили минутой молчания.

Кроме того, Порошенко и Дуда встали перед Мемориалом на колени. При этом главы государств обошлись без выступлений.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря,в Харькове проходит встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды. Основной темой переговоров станут вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны.