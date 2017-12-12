Каспаров рассказал, почему у Путина нет шансов расширить "бандитские анклавы" на Донбассе

План президента РФ Владимира Путина по созданию не территории Украины так называемой "Новороссии" провалился. Об этом заявил российский общественный и политический деятель, чемпион мира по шахматам Гари Каспаров.

Читайте такжеСанкции Евросоюза против РФ остановили распространение "Новороссии" в Украине – посол ЕС в России"Если аннексия Крыма прошла успешно с точки зрения Путина, все было сделано быстро, поскольку Украина была явно не готова к такому повороту событий, в этот момент занятая Майданом, то попытка расчленения Украины и создание "Новороссии", о чем Путин заявил, это, мне кажется, очень важно отметить, что это было заявление диктатора, это было растиражировано. Уже была готова карта "Новороссии", и тот факт, что этот план создания "Новороссии" и фактически ликвидация украинского государства, он полностью провалился, говорит о том, что, план был реализован в незначительном объеме", - заявил Каспаров радио Свобода.

По его словам, вместо 10 областей Украины от Луганска до Одессы, Путин вынужден был ограничиться половинами двух областей.

"Эти бандитские формирования, анклавы, которые являются язвой на политическом теле Украины, но при этом достаточно большой политической и материальной обузой для Путина. Потому что никаких шансов на расширение этих анклавов нет", - отметил он.

"Минский процесс, который Путин шантажирует угрозой массированного вторжения в Украину, он добился от Франции, Германии выработки так называемой "дорожной карты", которая, по его мнению, должна была привести к включению этих областей в состав Украины, но на его условиях, этот план тоже провалился. Потому что стало очевидно, что Запад при неготовности конфликтовать с Путиным, все-таки не решился давить на Украину и требовать принятия совершенно невозможных для любого украинского политика условий. То, что буквально сразу по окончанию украинской войны Путин переключился на Сирию, мне кажется, является еще одним индикатором того, что ему потребовался срочно новый фронт, на котором надо было компенсировать неудачи украинской операции", - добавил Каспаров.