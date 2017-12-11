Маргиналы в Польше и Украине хотят испортить отношения между странами в интересах РФ – польский посол

Посол Польши в Украине Ян Пекло заявляет, что определенные маргинальные группы в Польше и Украине хотят испортить отношения между странами в интересах Российской Федерации.

Об этом дипломат сказал в интервью изданию "Деловая столица".

Посол отметил, что не стоит говорить о наихудшем кризисе или крахе польско-украинских отношений. По его словам, надо признать, что исторический диалог между станами сейчас переживает не самую лучшую фазу.

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"Все началось с апрельского демонтажа членами польских общественных организаций нелегального памятника бойцам ОУН-УПА на кладбище в селе Грушовицы (Перемышльский уезд Подкарпатского воеводства Польши). Это было сделано скандальным образом. И потом последовала реакция со стороны Украины - отозвано разрешение, ранее выданное польским историкам, на проведение поисковых работ и эксгумации на Волыни. С этого момента проблема стала нарастать как снежный ком и дошла до политического уровня. Если честно, то и с польской, и с украинской стороны есть маргинальные группы полезных (для России) идиотов, которые хотят испортить наши добрососедские отношения", - сказал Пекло.

"И, к сожалению, они дошли до мейнстрима... Но я думаю, что встреча президентов Польши и Украины, запланированная на 13 декабря в Харькове, все-таки состоится. И я считаю, что нам нужно отделить вопросы экономики, культуры и прочее от исторического диалога", - добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 декабря неизвестные на кольцевой дороге Львова, на стоянке одного из отелей, повредили автобус марки МАN, который осуществлял экскурсионные перевозки польских туристов.

Как написал на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, взрывным устройством повреждены наружная обшивка и боковое стекло автобуса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал этот инцидент провокацией. "Решительно осуждаю провокации в отношении польского автобуса, который находился на стоянке недалеко от Львова. Обошлось без жертв! Кто-то упорно пытается поссорить нас с Польшей и сорвать визит президента Дуды", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь в МИД Польши выразили обеспокоенность в связи с подрывом автобуса и назвали происшествие «очередным антипольским инцидентом».