В конфликте между Порошенко и Саакашвили усмотрели "российский след" - СМИ

Конфликт лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили с президентом Петром Порошенко и последующее задержание экс-главы Одесской ОГА, могут быть связаны с докладами силовиков. А во всей ситуации вероятен российский след. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на источник в близком окружении Порошенко.

Согласно информации источника, одна из силовых структур в течение последних нескольких месяцев предоставляла президенту доклады с двумя основными месседжами.

В первом из них силовики отмечали, что Саакашвили может готовить атаку на Порошенко и даже государственный переворот в Украине, организовывая протесты в Киеве и получая поддержку от Москвы. Именно в связях с Москвой через беглого олигарха Сергея Курченкобывшего главу Одесской ОГА обвинили украинские силовики, в частности, генпрокурор Юрий Луценко.

При этом источник в окружении Порошенко считает, что распространение такой информации может быть провокацией спецслужб РФ, агенты которых внедрены в украинские силовые структуры.

Второй месседж, который мог получать Порошенко, заключался в том, что США якобы могут атаковать его с помощью НАБУ, выдвинув обвинения в коррупции и, таким образом, взяв украинского президента "на крючок".

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Реакцией на подобные сообщения стала не доведенная до конца атака на НАБУ, которая чуть не привела к серьезным последствиям вплоть до приостановки безвизового режима Украины с ЕС.

"Это вводило Порошенко в состояние паранойи, и визит в Брюссель (на саммит "Восточного партнерства"), где его очень холодно принимали и говорили о коррупции, он воспринял как подтверждение этих докладов силовиков. И поэтому президент дал команду, с одной стороны, атаковать Саакашвили, а с другой - НАБУ", - пояснил источник.

По его словам, сейчас в результате ряда действий появилась угроза того, что провокация удастся.

"Люди из окружения говорили Порошенко, что все эти доклады - российские провокации, что в украинских силовых структурах есть агенты ФСБ, и это все российская игра - с одной стороны, кормить страхи президента насчет того, что ему угрожают Саакашвили и американцы, а с другой - подбрасывать дрова и на другом направлении... И вот результат", - пояснил собеседник.

Отметим, что, судя по всему, в этом случае, под "одной из силовых структур" имеется в виду СБУ.

По данным "Страны", в последнее время между главой СБУ Грицаком (ранее считавшимся на 100% человеком президента) и Порошенко пробежала черная кошка.

Порошенко якобы еще в начале 2017 года хотел снять Грицака с должности руководителя СБУ, однако натолкнулся на неожиданное сопротивление главы МВД Арсена Авакова.

Последний, по данным источников "Страны", дал понять, что голосов за отставку Грицака "Народный фронт" не даст, взяв, тем самым, главу СБУ под свою "крышу".

В результате, Порошенко был вынужден откзаться от идеи увольнения Грицака, но, видимо, обиду затаил. Поэтому, не исключено, что нынешние скандалы с задержанием Саакашвили и с законопроектами по НАБУ президент постарается "свалить" на СБУ, сделав крайним в глазах Запада Грицака.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 декабря Саакашвили задержали и доставили в следственный изолятор СБУ. Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.